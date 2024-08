Basketball-Bundesliga: Neuzugänge bei den MHP Riesen Ludwigsburg auf der Streichliste

Der Anfang ist gemacht – und das auch noch erfolgreich. Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat am Montagabend sein erstes Testspiel der neuen Saison gegen den Ligarivalen aus Heidelberg 67:60 (36:34) gewonnen. Trainer John Patrick sagte danach: „Wir haben erst fünf Trainingstage hinter uns, da war es am Ende in Ordnung, einen denke ich offensivstarken Gegner bei sechzig Punkten zu halten.“ Und auch zu verschmerzen, dass vor allem offensiv noch Luft nach oben ist. „Aber wir haben bisher auch nur Defensive trainiert“, sagt Patrick.

Zudem wies seine Mannschaft eine miserable Freiwurfquote von nur etwas über 60 Prozent auf. Dafür wurde das Rebound-Duell mit plus zehn gewonnen. Und vor allem der neue Spielmacher Ezra Manjon konnte überzeugen, nicht nur wegen seiner zwölf Punkte, mit denen er zweitbester Werfer nach Joel Scott (13) war. „Er ist sehr, sehr schnell auf den Beinen“, sagte Patrick zu Manjon, der noch für viel Freude im Riesen-Trikot sorgen könnte.

Ganz im Gegensatz zu zwei anderen Neuzugängen, die offensichtlich keine Rolle mehr spielen. Jedenfalls waren Tomislav Buljan sowie Ta’lon Cooper am Montag weder im Kader noch in der Halle. Patrick sagte zu deren Abwesenheit lediglich: „Ich denke, wir werden in den nächsten Tagen dazu etwas bekanntgeben.“ Wer den Trainer kennt, der weiß: die Zeichen stehen auf Trennung. Was im Umkehrschluss bedeuten würde, dass der Verein nochmals zwei Legionäre suchen müsste.

Zunächst einmal steht am Freitag der zweite Test bei Zweitligist Hakro Merlins Crailsheim auf dem Programm, dessen Trainer David McCray (zuletzt noch Co in Ludwigsburg) am Montag als interessierter Beobachter in der Rundsporthalle saß.