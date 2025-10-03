Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg siegen in Frankfurt dank Smith-Gala

Ludwigsburgs Basketballer haben in der Liga in Frankfurt dort weitergemacht, wo sie im Pokal aufgehört haben – mit einem Sieg. Am Sonntag kommt Würzburg.
Spätstart – aber kein Fehlstart. Auf diesen Nenner lässt sich der aufgeschobene Saisonbeginn der MHP Riesen Ludwigsburg in der Basketball-Bundesliga bringen, in der sie am Freitag mit 98:88 (51:39) gei den Skyliners Frankfurt gewannen. Also dort, wo sie schon in der vergangenen Woche in der ersten Pokal-Runde erfolgreich waren. Mit dem Unterschied, dass der Sieg diesmal noch deutlicher ausfiel, die Riesen lagen von der ersten Minute an in Führung, vor dem letzten Viertel sogar mit 20 Punkten.