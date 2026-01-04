Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg können dank Sahne-Tag von Sane aufatmen

1 Babacar Sane macht sein bisher bestes Spiel. Foto: Baumann

Ludwigsburgs Basketballer haben sich nach der Klatsche in Berlin zurückgemeldet – allerdings gegen einen stark dezimierten Gegner aus Heidelberg.











Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Ludwigsburgs Basketball-Trainer Mikko Riipinen wurde nach der Klatsche am Montagabend bei Alba Berlin im neuen Jahr jedenfalls erst einmal mit Geschenken überhäuft. Rechtzeitig zur Bundesliga-Partie gegen die MLP Academics Heidelberg meldete sich jedenfalls der in Berlin auf einem Werbeaufkleber unglücklich ausgerutschte Elijah Hughes fit und nach vierwöchiger Verletzungspause auch Toms Skuja zurück, sodass Riipinen bei den sechs Ausländerstellen sogar die Qual der Wahl gehabt hätte, wenn, ja wenn, Darnell Edge beim Warmmachen nicht umgeknickt wäre und ausfiel. Der Coach: „Am Freitag war unsere erste Einheit mit allen Spielern, heute hat sich Darnell Edge während des Warm-Ups verletzt, sodass wir 46 Minuten vor Beginn unsere Formation ändern mussten.“