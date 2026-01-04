Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg können dank Sahne-Tag von Sane aufatmen
Babacar Sane macht sein bisher bestes Spiel. Foto: Baumann

Ludwigsburgs Basketballer haben sich nach der Klatsche in Berlin zurückgemeldet – allerdings gegen einen stark dezimierten Gegner aus Heidelberg.

Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Ludwigsburgs Basketball-Trainer Mikko Riipinen wurde nach der Klatsche am Montagabend bei Alba Berlin im neuen Jahr jedenfalls erst einmal mit Geschenken überhäuft. Rechtzeitig zur Bundesliga-Partie gegen die MLP Academics Heidelberg meldete sich jedenfalls der in Berlin auf einem Werbeaufkleber unglücklich ausgerutschte Elijah Hughes fit und nach vierwöchiger Verletzungspause auch Toms Skuja zurück, sodass Riipinen bei den sechs Ausländerstellen sogar die Qual der Wahl gehabt hätte, wenn, ja wenn, Darnell Edge beim Warmmachen nicht umgeknickt wäre und ausfiel. Der Coach: „Am Freitag war unsere erste Einheit mit allen Spielern, heute hat sich Darnell Edge während des Warm-Ups verletzt, sodass wir 46 Minuten vor Beginn unsere Formation ändern mussten.“

 

Das änderte letztendlich aber nichts am 89:73-Sieg, der vor den 4000 Zuschauern in der zum sechsten Mal nacheinander ausverkauften Arena zu keiner Zeit in Gefahr stand. Dabei sollte allerdings nicht vergessen werden, dass der Tabellenletzte mit großen Personalproblemen – und nur drei US-Amerikanern – angereist war, der Riesen-Erfolg somit letztendlich ein Pflichtsieg war. Riipinen sagte dazu: „Ich weiß, dass Heidelberg die Hälfte des Teams fehlt und sie eine Menge durchmachen müssen, und nicht wissen, wer für die Partie einsatzfähig ist. Ich bin dennoch stolz über die Leistung, die wir gezeigt haben.“ Dabei stach der Senegalese Babacar Sane, der noch immer großen Formschwankungen unterworfen ist, mit seinem Bundesliga-Bestwert von 21 Punkten heraus.

Mit dem Sieg gegen die Heidelberger hat sich die Mannschaft auf jeden Fall erst einmal Luft zu den beiden Abstiegsrängen verschafft. Was nach oben noch geht, müssen die nächsten Spiele zeigen – beginnend mit der Partie am Freitag (20 Uhr) bei Ex-Meister Bamberg.

 