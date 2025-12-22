Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg bringen Führung wieder nicht ins Ziel

Ludwigsburgs Basketballer kassieren die dritte Niederlage nacheinander – was nicht nur den Trainer frustriert.
In der kürzlich von der Basketball Bundesliga (BBL) veröffentlichten Etat-Tabelle liegen die MHP Riesen Ludwigsburg (5,74 Millionen Euro) sowie Rasta Vechta (5,68) nahezu gleichauf. Beim direkten Aufeinandertreffen am Montagabend ging es sportlich auf dem Parkett ähnlich eng zu – mit dem besseren Ende für Vechta beim 86:80 (34:46), der dritten Niederlage der Riesen nacheinander. Vechtas Trainer Christian Held sagte: „Wir haben in der zweiten Hälfte nur 34 Punkte zugelassen, das war entscheidend.“