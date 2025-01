Basketball-Bundesliga: Ludwigsburgs Trainer John Patrick in der Auszeit: „Das ist peinlich“

1 Findet John Patrick bei der Mannschaft den richtigen Ton? Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Im Fernsehen hat zu Silvester die Frage „the same procedure as every year“ in Dinner for One schon Kultcharakter. Bei den Bundesliga-Basketballern der MHP Riesen Ludwigsburg könnte es diese Saison im übertragenen Sinne heißen: Das gleiche Prozedere in jedem Spiel. Einer ordentlichen Defensive steht eine katastrophale Offensive gegenüber – weshalb die Mannschaft das erste Spiel im neuen Jahr am Sonntagabend auch mit 64:70 (31:36) bei den Ewe Baskets Oldenburg verlor.