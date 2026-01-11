Basketball-Bundesliga: Erneut – MTV Stuttgart siegt im Stadtduell

In der Basketball-Bundesliga der U-18-Juniorinnen setzt sich das Team vom Kräherwald im Spiel der vergebenen Würfe gegen das Regioteam Stuttgart mit 71:50 durch .
Wie schon im ersten Aufeinandertreffen in der Basketball-Bundesliga der U-18-Juniorinnen (WNBL) zwischen dem MTV Stuttgart und dem Regioteam Stuttgart jubelten am Ende die Basketballerinnen vom Kräherwald. Hieß es Anfang Oktober 86:56, behielt an diesem Sonntag das Team von Trainer Cyril Da Silva im Heimspiel mit 71:50 (24:12, 38:27, 55:40) die Oberhand.