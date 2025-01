Baseball-Bundesliga: Stuttgart Reds verpflichten neuen Cheftrainer

1 Ryan Ford (rechts) und Reds-Abteilungsleiter Christoph Manske Foto: Iris Drobny

Der Baseball-Bundesligist startet mit Ryan Ford in die kommende Saison. Der Texaner ersetzt Rick Jacques und soll die Stuttgarter idealerweise in die Play-Offs führen.











Als Christoph Manske, Abteilungsleiter der Baseball-Mannschaft des TV Cannstatt, Ryan Ford erstmals persönlich traf, herrschten im texanischen Austin über 40 Grad Celsius. Die beiden schauten sich im Stadion ein Fußballspiel der Major League Soccer an und unterhielten sich rund vier Stunden lang über Baseball und dessen Bedeutung in Europa. „Es war ein sehr positives Gespräch, er war unheimlich wissbegierig“, erinnert sich Manske an das Treffen während eines Familienurlaubs im August vergangenen Jahres.