Barrierefreiheit im Realitätscheck: Stuttgarter Mutter: „Plötzlich steckte ich zwischen Zug und Bahnsteig fest“

1 Seit sie Mutter geworden ist, ist der Alltag für Julia Bosch zum Hindernislauf geworden. Foto: privat

Aufzüge, Rampen, breite Gehwege: Bevor sie Mutter wurde, spielte das für unsere Autorin keine Rolle. Seitdem sie mit Kinderwagen unterwegs ist, nimmt sie die Welt ganz anders wahr.











Aufzüge an Bahn-Haltestellen: Ist es wirklich so tragisch, wenn die mal defekt sind? Ein Auto, das halb auf dem Gehweg parkt: So schlimm ist das doch nicht, oder? Und wozu dienen eigentlich diese seltsamen Knöpfe in Bussen, auf denen ein Kinderwagen abgebildet ist? Bevor ich Mutter wurde, stieg ich auf mein Fahrrad, radelte los – und stellte es an irgendeinem Laternenmast ab. Ich war einfach mobil, ohne darüber nachdenken zu müssen.