Barrierefrei durch Oppenweiler: Inklusion beginnt beim Bäcker – und endet im Schlossgarten

1 Barrierefreier Spazierweg vor prächtiger Kulisse in Oppenweiler Foto: Naturpark SFW

Ein neuer Spazierweg in Oppenweiler macht vor, wie Inklusion im Alltag funktionieren kann: Barrierefrei, naturnah und mitten im Ort. Der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald zeigt mit seinem Projekt, dass Teilhabe auch jenseits der Städte möglich ist.











Es gibt Orte, die sofort Ruhe ausstrahlen. Orte, die nicht laut sein müssen, um Eindruck zu hinterlassen. Der neue Spazierweg rund um das Wasserschloss in Oppenweiler ist so ein Ort. Doch was ihn besonders macht, ist nicht nur seine Kulisse – sondern das Prinzip – barrierefrei für alle.