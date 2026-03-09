Barock Volleys MTV Ludwigsburg: Überraschender Trainer-Wechsel

Bundesligist Ludwigsburg wird den Vertrag mit dem erfolgreichen Hasse Mattila nicht verlängern – und hofft, nächste Saison mit Patrick Steuerwald ein neues Level zu erreichen.
Bundesligist Barock Volleys MTV Ludwigsburg spielt eine starke Saison. Am Sonntag gab es dank einer beeindruckenden Leistung ein 3:0 gegen den Tabellendritten SWD powervolleys Düren, nun fehlt dem Aufsteiger, der am Samstag beim Vorletzten SV Warnemünde gastiert, nur noch ein Sieg, um ganz sicher die Play-offs zu erreichen. Es wäre ein Erfolg, mit dem vor der Saison keiner gerechnet hatte. Und trotzdem stellen sich die Barock Volleys auf der wichtigsten Position neu auf – mit einem prominenten Namen.