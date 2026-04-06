Barock Volleys MTV Ludwigsburg: Einzug ins Halbfinale – der große Coup ist möglich

Die Ludwigsburger Volleyballer zeigen ihre bisher beste Leistung und schlagen im zweiten Play-off-Viertelfinale den VfB Friedrichshafen 3:1. Die Entscheidung fällt am Mittwoch.
Jan Huber (25) misst nicht nur 2,07 Meter und ist damit der Längste im Team, der Mittelblocker hat auch sehr großen Einfluss auf das Spiel der Barock Volleys MTV Ludwigsburg: am Netz, durch seine Aufschläge, dank seiner Durchschlagskraft. Aber auch mit seinem Jubel. Nach erfolgreichen Aktionen hüpft Huber auf der Stelle, den rechten Arm über dem Kopf angewinkelt, die Faust geballt. Damit pusht er sich selbst, aber auch seine Kollegen. Wie beim jüngsten Sieg des Überraschungsteams.