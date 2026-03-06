Barock Volleys MTV Ludwigsburg: Die Saison ist ein Erfolg – auch ohne Play-offs

In den letzten drei Bundesliga-Spielen wollen die Barock Volleys MTV Ludwigsburg zumindest Platz acht erreichen, sie haben aber keinen Druck: Die Saison ist schon jetzt gut gelaufen.
Die Volleyball-Bundesliga der Männer geht in die entscheidende Phase der Saison, und dabei spielt ein Element eine gewichtige Rolle, das in den vergangenen Jahren oft vermisst wurde: Spannung. Überall geht es eng zu – an der Spitze, im Mittelfeld, in dem sich mehrere Teams um den Einzug in die Play-offs balgen, und am Ende im Kampf um den Klassenverbleib. Auch für die Barock Volleys MTV Ludwigsburg steht viel auf dem Spiel, zumindest theoretisch.