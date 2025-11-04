Barber Angels in Stuttgart: Engel mit Schere und viel Herz schneiden Haare und kürzen Bärte

Erstmals gab es im Cannstatter Café 72 für Menschen ohne Wohnung und Geld eine besondere Aktion. Sie konnten sich rasieren und die Haare schneiden lassen.
An diesem Tag ist alles anders im Cafe 72 in Bad Cannstatt. Dort, wo Menschen ohne Wohnsitz die Möglichkeit etwa zum Duschen oder einem Gespräch haben, gibt es heute eine besondere Aktion: Friseure sind da. Sie sind ehrenamtlich tätig. Sie nennen sich Barber Angels, übersetzt Barbier-Engel. Ihre Mission: Menschen helfen, die nicht viel haben, kein Zuhause, keinen Job und kein Geld. Auch der Chef und Gründer, Friseur Claus Niedermeier aus Biberach, ist mit von der Partie und freut sich. Er hatte 2016 die Barber Angels Brotherhood gegründet. Der Verein zählt inzwischen mehr als 800 Mitglieder und ist in neun Ländern im Einsatz.