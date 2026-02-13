Barack bemerkte es erst nach Tagen: Michelle Obama ließ sich zehn Piercings in einer Sitzung stechen

Michelle Obama verriet ihrem Bruder Craig Robinson in einem Podcast, dass sie sich vor wenigen Tagen gleich zehn neue Piercings stechen ließ - alle in einer einzigen Sitzung. Ihr Ehemann Barack Obama habe den neuen Look demnach erst Tage später bemerkt.

Michelle Obama (62) hat einen neuen Look. Im Video zu ihrer neuesten IMO-Podcastfolge zeigt sie ihren Ohrschmuck: Ein ganzes Dutzend Piercings zieren die Ohren der ehemaligen First Lady! "Ich ließ mir in einer Sitzung zehn Piercings stechen", erzählte sie ihrem Bruder und Co-Podcast-Host Craig Robinson (63). Zwei Ohrringe hatte sie bereits zuvor.

"Ich habe schon immer mal wieder überlegt, mir zusätzliche Ohrlöcher stechen zu lassen, bin aber nie dazu gekommen", sagte Michelle Obama zu ihrem Bruder Craig Robinson. "Ich hatte ein zweites Ohrloch, das ich mir vor der Geburt meiner Kinder hatte stechen lassen. Aber dann wurde ich einfach faul und habe aufgehört, dort einen Ohrring zu tragen."

Weiter erklärte sie: "Aber heutzutage lassen sich die jungen Leute in meinem Umfeld viel öfter piercen. Es gibt einfach viel schöneren Schmuck". Anschließend zeigte sie ihrem Bruder stolz ihre Ohren, die neben zwei großen silbernen Ohrringen mit vielen funkelnden Steinchen mit weiterem Schmuck besetzt waren.

"Ich habe mir in einer Sitzung zehn Piercings stechen lassen"

Robinson fragte sie daraufhin, wie viele Piercings es am Ende geworden seien. Michelle antwortete: "Ich wollte mir ein paar stechen lassen." Doch während sie da saß, sei daraus schnell mehr geworden - und sie habe zum Piercer gesagt: "Oh, mach einen da rein und einen da. Oh ja, lass uns auch einen da versuchen."

"Also habe ich mir in einer Sitzung zehn Piercings stechen lassen", so Michelle Obama weiter. "Autsch!", entgegnete Craig Robinson. Doch Michelle Obama versicherte ihm: "Es war gar nicht so schlimm." Von ihrem Bruder erhielt sie Komplimente für den neuen Look. "Wenn es mir nicht gefallen würde, würde ich das sagen", so Robinson.

Barack Obama bemerkte erst nichts

Ehemann Barack Obama (64) habe ihre neuen Piercings zunächst nicht einmal bemerkt, plauderte Michelle Obama weiter aus. Inzwischen habe "Barack es auch endlich gemerkt", sagte sie. "Er brauchte ein paar Tage". Seine Erklärung: Sie habe die Haare offen getragen, deshalb habe er ihre Ohren nicht gesehen. Ihre Reaktion fiel trocken aus: "Also, ich weiß nicht. Ich schlafe jede Nacht neben dir, Mann!" Und sie schob nach: "Er hat es gestern bemerkt. Ich ließ die Piercings vor vier Tagen stechen."

Bruder Craig Robinson witzelte: "Sag ihm bloß nicht, dass ich es vor ihm bemerkt habe." Doch dafür war es schon zu spät. "Das habe ich schon", entgegnete Michelle Obama - worauf Robinson nur mit einem "Autsch" reagierte.