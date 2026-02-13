Barack bemerkte es erst nach Tagen: Michelle Obama ließ sich zehn Piercings in einer Sitzung stechen

Michelle Obama verriet ihrem Bruder Craig Robinson in einem Podcast, dass sie sich vor wenigen Tagen gleich zehn neue Piercings stechen ließ - alle in einer einzigen Sitzung. Ihr Ehemann Barack Obama habe den neuen Look demnach erst Tage später bemerkt.
Michelle Obama (62) hat einen neuen Look. Im Video zu ihrer neuesten IMO-Podcastfolge zeigt sie ihren Ohrschmuck: Ein ganzes Dutzend Piercings zieren die Ohren der ehemaligen First Lady! "Ich ließ mir in einer Sitzung zehn Piercings stechen", erzählte sie ihrem Bruder und Co-Podcast-Host Craig Robinson (63). Zwei Ohrringe hatte sie bereits zuvor.