Band Dream Lecacy: Classic Rock auf Schienen: Band dreht Musikvideo in der S-Bahn

Die Band Dream Legacy hat für ihren neuen Song „One Love“ im Stellwerk der Deutschen Bahn in Plochingen ein Musikvideo gedreht – mit prominenter Unterstützung und tierischer Begleitung.
Eng geht es zu bei den Dreharbeiten für das Musikvideo von Dream Legacy, der Rockband um den Waiblinger Gitarristen Andy Paynes und Sänger Dustin Hönes, der im Remstal aufwuchs und jetzt in Möhringen wohnt. Fünf Musiker samt Instrumenten, sechs Darsteller, ein zweiköpfiges Kamerateam und Hund Onja drängen sich in eine der neuen S-Bahnen, die im Stellwerk der Deutschen Bahn in Plochingen auf dem Abstellgleis steht. „Unser Bassist, der Chris, nimmt seine Onja überall mit, und wir haben spontan entschieden, dass sie im Video mitspielen soll“, sagt Dustin Hönes.