1 Teddy Teclebrhan gewinnt einen Bambi. Foto: Felix Hörhager/dpa

Wer bei der Bambi-Verleihung 2024 einen Preis mit nach Hause nehmen durfte und weitere Infos zur Gala, lesen Sie im Artikel.











Am 7. November fand die Bambi-Verleihung in München statt. Unter den Gästen waren unter anderem Fußballer Toni Kroos, Comedian Teddy Teclebrhan sowie Hollywood-Star Kevin Costner. Alle Gewinner und die Nominierten in jeder Kategorie im Überblick.