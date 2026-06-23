Landkreis Freudenstadt: „Schwarzwald Marie“ verheiratet - Playmo-Set im Verkauf

Die Playmo-Sonderfigur „Schwarzwald Marie“ ist im Set mit Ehemann erhältlich. Als Verheiratete trägt sie einen andersfarbigen Hut. Aber keine Sorge - es gibt sie auch ledig noch.
In traditionelle Kleidung gewandet, wie es sich für eine verheiratete Frau geziemt, ist nun die „Schwarzwald Marie“ und ihr Mann Hannes im Sonderset der Öffentlichkeit präsentiert worden. Die Playmobil-Sonderfigur der Marie trägt als Ehefrau eine ihrem Status angepasste Tracht: Statt der bisherigen roten Bollen sind schwarze Bollen auf ihrem Hut, wie es für verheiratete Trachtenträgerinnen im Schwarzwald typisch ist.