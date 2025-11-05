Bahnverkehr: Wie sich die Deutsche Bahn neu aufstellt

Mit zahlreichen Personalwechseln an der Spitze soll der verlustreiche Staatskonzern besser in die Spur kommen.
Die verlustreiche und problembeladene Deutsche Bahn AG soll mit neuem Führungspersonal die Wende zum Besseren schaffen. Hornbach-Managerin Karin Dohm wird Finanzvorstand und Stahlmanager Bernhard Osburg soll DB Cargo übernehmen. Harmen van Zijderveld leitet künftig DB Regio und tritt damit die Nachfolge der neuen DB-Chefin Evelyn Palla an. Der langjährige Vorstand Berthold Huber und die bisherige Güterbahn-Chefin Sigrid Nikutta verlassen die DB.