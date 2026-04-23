Bahnverkehr in Stuttgart: Panoramabahn vier Wochen gesperrt – S1 fährt nur noch im Halbstundentakt

Von Freitag an ist die Strecke der Panoramabahn in Stuttgart für vier Wochen dicht. Fern- und Regionalzüge enden in Vaihingen, die S1 fährt seltener. Was Reisende jetzt wissen müssen.
Auf Fahrgäste der Bahn kommen in Stuttgart kurzfristig weitere Einschränkungen zu. Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag bekannt gab, sperrt sie die Panoramabahn zwischen Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen für vier Wochen. Die Unterbrechung wird bereits in der Nacht auf Freitag eingerichtet. Betroffen sind Züge des Fern- und Regionalverkehrs, aber auch die S-Bahnen der Linie S1.