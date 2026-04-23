Bahnverkehr in Stuttgart: Panoramabahn vier Wochen gesperrt – S1 fährt nur noch im Halbstundentakt

Von Freitag an ist die Strecke der Panoramabahn in Stuttgart für vier Wochen dicht. Fern- und Regionalzüge enden in Vaihingen, die S1 fährt seltener. Was Reisende jetzt wissen müssen.

Auf Fahrgäste der Bahn kommen in Stuttgart kurzfristig weitere Einschränkungen zu. Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag bekannt gab, sperrt sie die Panoramabahn zwischen Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen für vier Wochen. Die Unterbrechung wird bereits in der Nacht auf Freitag eingerichtet. Betroffen sind Züge des Fern- und Regionalverkehrs, aber auch die S-Bahnen der Linie S1.

In der langen Sperrpause tauscht die Infrastrukturtochter der DB auf einer Länge von rund 7,3 Kilometern Schienen aus. Sie erneuert Schwellen oder bessert sie aus. Der Schotter, auf dem die Gleise ruhen, wird auf einer Länge von rund zehn Kilometern verdichtet. Zudem erledigt die Bahn Arbeiten an Weichen und der Oberleitung.

Dafür ist die Strecke von Freitag, 24. April, 1 Uhr bis Freitag, 22. Mai, voll gesperrt. Die Intercity-Züge von Stuttgart nach Zürich beginnen und enden in Stuttgart-Vaihingen. Lediglich in den sogenannten Tagesrandzeiten, also frühmorgens und spätabends, werden einzelne Züge umgeleitet und starten oder enden am Stuttgarter Hauptbahnhof. Sie benötigen 20 Minuten mehr als auf dem direkten Weg. Daher fahren sie in Stuttgart früher los und kommen später an.

Regionalzüge fahren nur bis Stuttgart-Vaihingen

Die Regionalzüge, die von Stuttgart nach Rottweil (RE14a), nach Freudenstadt (RE14b) und Konstanz (RE 4) unterwegs sind, fahren auch nur zwischen Stuttgart-Vaihingen und ihrem jeweiligen Ziel. Auch hier gibt es Verbindungen morgens und abends, die umgeleitet werden und den Stuttgarter Hauptbahnhof ansteuern. Im Gegenzug entfällt bei diesen Verbindungen der Halt in Stuttgart-Vaihingen.

Weil die Züge des Fern- und Regionalverkehrs im Bahnhof von Stuttgart-Vaihingen wenden, sind nicht mehr ausreichend Kapazitäten vorhanden, um den S-Bahnverkehr im üblichen Maß aufrechtzuerhalten. Die Züge der Linie S1 fahren deswegen zwischen Herrenberg und Kirchheim/Teck nur im Halbstundentakt anstatt alle 15 Minuten. Montags bis samstags pendeln zusätzliche S-Bahnen zwischen Plochingen und Schwabstraße, sodass in diesem Abschnitt ein Viertelstundentakt gilt.

Weitere Sperrung der Panoramabahn im Herbst

Die DB weist daraufhin, dass es darüber hinaus „insbesondere in den Abend- und Nachtstunden im Bereich des Stuttgarter S-Bahn-Netzes orts- und zeitweise zu weiteren Bauarbeiten und dem Einsatz von Ersatzbussen kommen kann – zum Teil auch kurzfristig“. Sie rät Reisenden dazu, sich in den elektronischen Fahrplanmedien auf dem Laufenden zu halten. Für den Herbst kündigt sie jetzt schon eine zweite Sanierungsphase der Panoramabahn an. Dann sollen zwischen dem 12. und 30. Oktober die Arbeiten fortgesetzt werden.