Was von Stuttgart aus zum Frankfurter Flughafen längst Alltag ist, könnte es bald auch Richtung München geben: die umsteigefreie Anreise mit dem Zug zum Flug.

Der nach Passagierzahlen zweitgrößte deutsche Flughafen ist jener im Erdinger Moos nördlich von München. Reisende aus Stuttgart, die dort ins Flugzeug steigen wollen und bei der Anreise auf die Bahn setzen, müssen bislang am Münchner Hauptbahnhof in die S-Bahn umsteigen. Bis zu den Terminals dauert die Fahrt aus der City der bayrischen Landeshauptstadt rund 40 Minuten. Zumindest der Umstieg könnte noch in diesem Jahr wegfallen.

Nach in Bahnkreisen kursierenden Gerüchten soll die zweistündlich in Stuttgart haltende ICE-Linie 60, die in Karlsruhe startet, über den Münchner Hauptbahnhof hinaus bis zum Franz-Josef-Strauß-Airport verlängert werden. Eine Bahnsprecherin will das noch nicht bestätigen. „In Bezug auf aktuelle Gerüchte zu einer ICE-Anbindung des Münchener Flughafens gilt: Neue Angebote kommunizieren wir grundsätzlich erst, wenn sämtliche für die Betriebsaufnahme erforderlichen Schritte erfolgreich abgeschlossen sind“, sagt sie.

Für den Flughafen Stuttgart käme die neue Direktverbindung auf der Schiene in einer Zeit, in der ohnehin die Zubringerverkehre zu den großen Drehkreuzen neu geordnet werden. So fallen die innerdeutschen Flüge von Stuttgart nach Frankfurt weg, stattdessen kehrt die Lufthansa-Verbindung nach München zurück. Wenn nun parallel eine direkte ICE-Verbindung bis unter die Terminals des Münchner Flughafens entsteht, dürfte dies die Attraktivität des Drehkreuzes zusätzlich steigern – und den Wettbewerb um Passagiere verschärfen.

Und auch ein bisher weniger im Fokus stehender Flughafen ist nun für Reisende aus der Region Stuttgart besser zu erreichen. Das neue Angebot richtet sich an Reisende, die für günstigere Angebote längere Anfahrten in Kauf nehmen. Erst vor wenigen Wochen wurde ein neues Shuttlebus-Angebot vorgestellt, das Fluggäste in rund zwei Stunden von Stuttgart nach Memmingen zu dem vor allem bei Billigfluglinien beliebten Allgäu-Airport bringen soll.