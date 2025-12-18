Bahnverkehr in Stuttgart: Großer Bahnhof für den neuen ICE-Sprinter nach Berlin

Verkehrsminister Hermann, Stuttgarts OB Nopper und Bahnmanagerin Schöllmann schicken am Donnerstag erstmals einen ICE-Sprinter von Stuttgart nach Berlin auf die Reise.
Am Donnerstagmorgen hat erstmals ein ICE-Sprinter den Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Berlin verlassen. Die neue Verbindung verspricht deutlich kürzere Fahrzeiten in die Bundeshauptstadt. Die erreichen Fahrgäste aus Stuttgart via Frankfurt bisher in gut fünf Stunden und 40 Minuten. Der Sprinter fährt hingegen über Nürnberg und soll von Neckar bis Spree gerade einmal vier Stunden und 45 Minuten benötigen.