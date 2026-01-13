Bahnverkehr in Stuttgart: Die pünktlichsten Fernzüge fahren über Stuttgart – der unpünktlichste aber auch

Stuttgart ist in einem Pünktlichkeitsranking der Fernzüge 2025 auffällig präsent: Drei der pünktlichsten Verbindungen führen über den Hauptbahnhof. Es gibt aber auch Negativbeispiele.

Die Deutsche Bahn kämpft mit einer miserablen Pünktlichkeit ihrer Fernverkehrszüge. Im Dezember lag diese gerade einmal bei 61 Prozent. Das auf Bahnthemen spezialiserte Online-Portal „Bahnblick“ hat sich die Daten nochmals näher angesehen. Herausgekommen ist eine Rangfolge der pünktlichsten und unpünktlichsten nationalen und internationalen Fernverkehrszüge im Jahr 2025. Stuttgart taucht in diesem Ranking gleich an mehreren Stellen prominent auf.

Um Eingang in die Statistik zu finden, mussten die Züge mindestens einmal pro Woche im Jahr 2025 im Fahrplan stehen. Als pünktlich galten alle Züge bis zu einer Verspätung von fünf Minuten. Bei der Deutschen Bahn liegt diese statistische Grenze bei sechs Minuten.

Die drei pünktlichsten Züge halten in Stuttgart

Etwas überraschend ist die Erkenntnis, dass demnach das Top-Trio der pünktlichsten deutschen Fernzüge den Stuttgarter Hauptbahnhof entweder tangiert, dort startet oder endet. Als drittpünktlichsten Zug haben die Fahrplananalysten den frühmorgendlichen ICE 1068 identifiziert, der von München über Stuttgart nach Karlsruhe fährt. Die Verbindung war zu 85,4 Prozent pünktlich.

Auf Platz zwei kommt der in Stuttgart beginnende IC 2298, der nach Frankfurt am Main fährt und dort im vergangenen Jahr in 86 Prozent der Fälle auch tatsächlich pünktlich angekommen ist. Und der zuverlässigste Zug der Republik endete 2025 am Stuttgarter Hauptbahnhof. Es war dies der IC 2388, der aus Rottweil kommend via Gäubahn nach Stuttgart rollte.

Allerdings findet sich die Landeshauptstadt auch an mehreren Stellen am unteren Ende der Fahrplanauswertungen wider. So machte der unpünktlichste Fernverkehrszug im Jahr 2025 in Stuttgart halt. Dies war der IC Allgäu von Oberstdorf nach Dortmund, der es auf eine magere Pünktlichkeitsquote von gerade einmal 24 Prozent bringt. Im Lauf des Jahres 2026 plant die DB auf dieser Verbindung den neuen ICE L einzusetzen.

Internationale Züge: Schlusslicht in Stuttgart

Und noch zweimal taucht Stuttgart im Pünktlichkeitsranking auf. Bei der Betrachtung internationaler Fernzüge, die in Deutschland enden oder beginnen. Auf Rang drei der unpünktlichsten grenzüberschreitenden Verbindungen kam der ICE 225, der auf seiner Fahrt von Amsterdam nach München auch in Stuttgart Halt macht.

Und der unpünktlichste Fernverkehrszug hat gar seinen Endpunkt am Stuttgarter Hauptbahnhof. Diesen unrühmlichen Titel trägt die TGV-Verbindung 9575, die Paris mit der Landeshauptstadt verbindet. Sie war noch nicht einmal in 14 Prozent aller Fälle pünktlich. Ein Grund dafür dürften die wieder eingeführten Grenzkontrollen sein.