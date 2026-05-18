Bahnverkehr in Stuttgart: Aus für den ICE-Sprinter nach Berlin? OB Nopper kritisiert Bevorzugung Münchens

Erst seit Dezember verbindet ein ICE-Sprinter Stuttgart und Berlin. Nun droht bereits das Aus – sehr zum Ärger von OB Frank Nopper. Die DB-Chefetage hat Post aus Stuttgart bekommen.
Die Stadt Stuttgart stemmt sich gegen die drohende Einstellung des erst im Dezember 2025 eingeführten ICE-Sprinters zwischen Stuttgart und Berlin. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hat sich in einem Schreiben an die Spitze der Deutschen Bahn gewandt und fordert die Beibehaltung der Direktverbindung. Adressaten des Schreibens aus dem Rathaus sind die DB-Vorstandsvorsitzende Evelyn Palla, der DB-Vorstand Personenfernverkehr Michael Peterson und die DB-Konzernbevollmächtigte für das Land Baden-Württemberg Clarissa Freundorfer.