Es wäre eine der größten ausländischen Investitionen im deutschen Schienenverkehr überhaupt. Ab April 2028 will Italo mit zunächst 30 Highspeed-Zügen von Siemens gegen die ICE-Flotte der Deutschen Bahn AG antreten und dafür 3,6 Milliarden Euro inklusive Wartung für 30 Jahre hierzulande ausgeben, was viele Tausend Jobs schaffen und sichern würde. So verspricht es der ehemalige Ferrari-Chef Luca di Montezemolo, der zu den Gründern des weltweit ersten privaten Unternehmens für Highspeed-Verkehr auf der Schiene gehört.

Mit Tempo 300 durch Italien Seit 2012 verbindet Italo mit mehr als 50 dunkelroten Zügen und bis zu Tempo 300 die italienischen Metropolen von Turin über Florenz und Rom bis Neapel und sorgte dafür, dass auch die Staatsbahn Trenitalia ihre Angebote zum Vorteil vieler Reisender stark verbesserte. Das Unternehmen, an dem inzwischen die Großreederei MSC große Anteile hält, erhielt damals dank guter Kontakte zur Politik feste Trassenkontingente, mit denen die Milliardeninvestitionen in die neue Flotte abgesichert werden konnten.

Solche Rahmenverträge, die Zugverbindungen zwischen Städten wie Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart, Köln und Hamburg garantieren, wünschen sich die Italiener auch für ihren Markteintritt in Deutschland. Inzwischen fühlt sich Italo ausgebremst, und zwar von der bundeseigenen DB Infra-Go AG, die alle Trassen vergibt – und das zumeist an die Schwesterfirma unterm staatlichen Holdingdach, die DB Fernverkehr AG, die auch 32 Jahre nach der Bahnreform noch 93 Prozent des Marktes beherrscht. Der hoch verschuldete deutsche Staatskonzern schreibt indes hohe Verluste, verärgert Kunden mit vielen Betriebsproblemen und exorbitanten Verspätungen und musste zuletzt allein im Fernverkehr 1,5 Milliarden Euro Sonderabschreibungen vornehmen. Ein starker neuer Konkurrent für die ohnehin zu wenig ausgelastete ICE-Flotte ist da nicht willkommen.

Sind Nutzungsregeln der DB Infra-Go für das Schienennetz rechtswidrig?

Doch nun bekommt die DB Infra-Go AG massiven Druck von der Bundesnetzagentur. In der strittigen Debatte um Rahmenverträge dringt die Bonner Aufsichtsbehörde darauf, dass der staatliche Infrastrukturbetreiber daran festhält, Rahmenverträge zumindest ab der Fahrplanperiode 2029 wieder einzuführen. Infra-Go-Chef Philipp Nagl hatte das auch vor, ruderte aber nach Protesten aus der Branche zurück. Das wiederum hat die Wettbewerbshüter verärgert – die deshalb ein laufendes Beschwerdeverfahren von Italo gegen die Infra-Go erweitert haben, das vorigen Freitag verhandelt wurde.

Nun wollen die Aufseher generell klären, ob die Nutzungsregeln der DB Infra-Go für das Schienennetz rechtswidrig sind und deshalb geändert werden sollten. Das geht aus einem zwölfseitigen Schreiben der Beschlusskammer 10 an die Beteiligten hervor, das unserer Redaktion vorliegt. In der Anhörung und dem Schriftverkehr zeigte sich, dass die Netzagentur neue Wettbewerber wie Italo begrüßt und den Highspeed-Verkehr in Deutschland als „vermachtetes Marktsegment“ sieht, das die DB beherrsche.

Rahmenverträge für längere Zeiträume wurden abgeschafft

Die Aufsichtsbehörde vermisst demnach „klare Regeln und Abläufe“ für den Fall, dass ein neuer Highspeed-Anbieter wie Italo Taktverkehr anbieten will. Deren Kapazitätsbedarf sollte berücksichtigt werden, bei den Trassen ebenso wie bei Serviceeinrichtungen, bei Flächen für den Ticketverkauf oder den Zugang zu Lounges. Dazu sollte die Infra-Go sicherstellen, dass noch festzulegende Höchstanteile pro Antragsteller nicht überschritten werden. DB Fernverkehr als marktbeherrschendes Unternehmen sollte frühzeitig in den Prozess einbezogen werden, so die Beschlusskammer.

In der Beschwerde, die im Januar eingereicht wurde, beanstandet Italo bestimmte Vorrangregeln bei der Trassenvergabe, die in den Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) für 2027 der Infra-Go festgelegt seien (BK10-26-0011-Z). Rahmenverträge für längere Zeiträume wurden vom DB-Konzern vor zehn Jahren abgeschafft. Die DB Infra-Go will feste Kontingente erst wieder für das Ende 2031 beginnende Fahrplanjahr vergeben, dann schreibt das eine EU-Verordnung vor, die mehr Wettbewerb schaffen soll.

Es wird viel Gerangel um knappe Tassen erwartet

Ob dann Italo dennoch am früheren Markteintritt und den Milliardeninvestitionen festhält, ist offen. Auch im Verkehrsministerium und in der Bahnindustrie gibt es das Interesse, dass neue Investoren und Anbieter für den Schienenverkehr gewonnen werden, nicht zuletzt mit Blick auf den Klimaschutz. Highspeed-Züge haben in Italien, Spanien und Frankreich umweltschädliche Kurzflüge teils stark reduziert. Die Bundesregierung ist allerdings im Zwiespalt, da der staatliche DB-Konzern noch mehr Verluste anhäufen könnte, wenn die ICE-Flotte lukrative Verbindungen an Konkurrenten verliert. Konflikte um begehrte Fahrzeiten werden bisher von der DB Infra-Go bei der jährlichen Vergabe meist im Konsens zwischen DB Fernverkehr und Flix oder anderen kleinen Wettbewerbern gelöst, sodass die Fahrpläne rechtzeitig erstellt veröffentlicht werden können.

Künftig wird noch viel mehr Gerangel um knappe Trassen erwartet, da der DB-Konzern seine ICE-Flotte noch weiter ausbaut, Flix ab 2028 schrittweise mehr als 60 neue Fernzüge starten will und neben Italo auch Trenitalia, Eurostar und andere Anbieter deutsche Bahnhöfe ansteuern möchten. Begehrte Abfahrtzeiten in Bahnknoten wie Berlin, München, Hamburg, Köln, Stuttgart oder Frankfurt könnten schon bald an Meistbietende versteigert werden. Rechtlich ist das möglich, bisher kam es aber nicht dazu.

Ein kniffliger Streitfall für die Infra-Go

Die Infra-Go befürchtet, dass zunehmende Konflikte bei der jährlichen Trassenvergabe die Erstellung rechtssicherer Fahrpläne erschweren werden. Rahmenverträge könnten Streitfälle verringern. Allerdings fehlen bisher klare Regeln für die Vergabe. Die Bundesländer wiederum befürchten, dass ihr Regionalverkehr gerade in den schon hochbelasteten Bahnknoten zu kurz kommt, wenn mehr vorfahrtberechtigte Ferntrassen vergeben und befahren werden. Lösungen dazu hatte Ende März die Verkehrsministerkonferenz in Lindau per Beschluss gefordert. Infra-Go-Chef Nagl hat damit einen kniffligen Streitfall zu lösen.