8 Zahlreicher Rettungskräfte waren an der Kreuzung Bahnhofstraße und Europastraße im Einsatz. Foto: 7aktuell.de/7aktuell

In Nürtingen (Kreis Esslingen) erfasst am Sonntagabend ein Auto mehrere Fußgänger, die an einer Ampel warteten. Eine Person stirbt an der Unfallstelle, zwei weitere werden teils schwer verletzt.











Am Sonntagabend ist ein Auto in Nürtingen (Kreis Esslingen) in eine Gruppe Fußgänger gefahren, die an einer Ampel warteten. Eine Person starb, eine weitere wurde schwerstverletzt. Ein dritter Fußgänger wurde leicht verletzt, der Fahrer blieb körperlich offenbar unversehrt, wie ein Sprecher der Polizei sagt. Hinweise auf ein Verbrechen oder ein gezieltes Handeln gebe es bislang nicht.