Bahnchef Lutz muss gehen: Überfällige Entscheidung

Der baldige Abgang von Bahnchef Richard Lutz kommt dann doch überraschend. Schon im Koalitionsvertrag hatte die neue Bundesregierung zwar explizit festgelegt, dass der tief in der Krise steckende Staatskonzern auch an der Spitze neu aufgestellt werden soll. Damit tickte die Uhr für Lutz, der seit acht Jahren den DB-Konzern führt und seit der Bahnreform 1994 an Bord ist. Verkehrsminister Patrick Schnieder hatte sich dann aber Zeit genommen. Erst die Strategie, dann das Personal, so seine richtige Festlegung. Am 22. September will Schnieder seine „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ vorstellen - und voraussichtlich auch die neue Konzernspitze, die diese schwierige Aufgabe umsetzen soll.

Große Probleme in vielen Bereichen

Lutz und dem bisherigen Vorstand ist es in all den Jahren nicht zufriedenstellend gelungen, die Bahn besser aufzustellen und den Schienenverkehr in Deutschland verlässlicher zu machen. Im Gegenteil: Die Züge fahren oft so verspätet wie nie, die Infrastruktur wurde viel zu lange katastrophal vernachlässigt und die wirtschaftliche Lage des größten Staatskonzerns ist schlicht verheerend. In kaum mehr als 30 Jahren häufte das schuldenfrei gestartete Unternehmen ein höheres Defizit an als einst Bundes- und Reichsbahn zusammen, seit der Coronakrise steckt die DB zudem in den tiefroten Zahlen und hat ein operatives Minus von mehr als zehn Milliarden Euro eingefahren.

So kann es nicht mehr weitergehen. Doch verantwortlich für das fortwährende Desaster sind neben eklatantem Missmanagement vor allem die falschen politischen Weichenstellungen für den Schienenverkehr, den Konzern und den Wettbewerb. Viel wichtiger als Personalfragen sind daher wirksame und längst überfällige Strukturreformen. Der Konzern muss weiter verkleinert und entflochten, die bundeseigene Infrastruktur selbstständiger und viel besser kontrolliert werden. Der Abgang von Lutz sollte der Beginn einer durchgreifenden Bahnreform auch gegen bekannte Widerstände sein – sonst bleibt der deutsche Schienenverkehr zu oft ein teures Ärgernis.