Bahnchef Lutz muss gehen: Überfällige Entscheidung

Der Vorstandschef der Deutschen Bahn, Richard Lutz, muss vorzeitig gehen. Doch wichtiger als Personalfragen beim Staatskonzern sind wirksame Strukturreformen, meint Thomas Wüpper.
Der baldige Abgang von Bahnchef Richard Lutz kommt dann doch überraschend. Schon im Koalitionsvertrag hatte die neue Bundesregierung zwar explizit festgelegt, dass der tief in der Krise steckende Staatskonzern auch an der Spitze neu aufgestellt werden soll. Damit tickte die Uhr für Lutz, der seit acht Jahren den DB-Konzern führt und seit der Bahnreform 1994 an Bord ist. Verkehrsminister Patrick Schnieder hatte sich dann aber Zeit genommen. Erst die Strategie, dann das Personal, so seine richtige Festlegung. Am 22. September will Schnieder seine „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ vorstellen - und voraussichtlich auch die neue Konzernspitze, die diese schwierige Aufgabe umsetzen soll.