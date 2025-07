Bahn-Bauarbeiten S5: Weichenarbeiten: Kein Halt in Asperg

1 Wegen Weichenarbeiten hält die S-Bahn aus Bietigheim-Bissingen nicht in Asperg. Foto: Simon Granville

In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli arbeitet die Bahn an Weichen zwischen Asperg und Bietigheim-Bissingen.











Wie die Deutsche Bahn mitteilt, müssen in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli zwischen 22 Uhr und 1 Uhr Weichenarbeiten auf dem Streckenabschnitt zwischen Asperg und Bietigheim durchgeführt werden. Das hat zur Folge, dass die S5 in Richtung Ludwigsburg in dem genannten Zeitraum nicht in Asperg hält. Die Bahn bittet darum, diese Abweichungen bei der Reiseplanung zu berücksichtigen und sich vorab über alternative Reiseverbindungen zu informieren. Um keine kurzfristige Änderungen zu verpassen, wird zudem empfohlen, unmittelbar vor Fahrtantritt die Reiseverbindungen zu überprüfen. Weitere Informationen sind zu finden auf s-bahn-stuttgart.de/betriebslage und bahn.de/bauarbeiten.