BAFTA-Awards: Kate Hudson strahlt neben ihrem Dauerverlobten

Den Preis als beste Hauptdarstellerin hat sie nicht gewonnen. Dafür punktete Kate Hudson, die zusammen mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa auf dem roten Teppich posierte, bei den BAFTAs mit ihrem Look.
Allzu oft sieht man Schauspielerin Kate Hudson (46) und Musiker Danny Fujikawa (39) nicht auf dem roten Teppich. Bei den British Academy Film Awards (BAFTAs) am Sonntagabend in London machte das Paar eine Ausnahme. Fujikawa begleitete seine Liebste zur Preisverleihung, bei der sie allerdings gegenüber "Hamnet"-Star Jessie Buckley (36) das Nachsehen hatte. Dafür erntete Hudson viel Lob für ihren eleganten Look.