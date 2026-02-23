BAFTA-Awards: Kate Hudson strahlt neben ihrem Dauerverlobten

Den Preis als beste Hauptdarstellerin hat sie nicht gewonnen. Dafür punktete Kate Hudson, die zusammen mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa auf dem roten Teppich posierte, bei den BAFTAs mit ihrem Look.

Allzu oft sieht man Schauspielerin Kate Hudson (46) und Musiker Danny Fujikawa (39) nicht auf dem roten Teppich. Bei den British Academy Film Awards (BAFTAs) am Sonntagabend in London machte das Paar eine Ausnahme. Fujikawa begleitete seine Liebste zur Preisverleihung, bei der sie allerdings gegenüber "Hamnet"-Star Jessie Buckley (36) das Nachsehen hatte. Dafür erntete Hudson viel Lob für ihren eleganten Look.

Die "Song Sung Blue"-Schauspielerin hatte sich für ein schulterfreies, rotes Satinkleid von Prada entschieden. Dazu trug sie Schmuck von Chaumet - eine Diamantkette und fächerförmige Diamantohrringe. Ihr blondes Haar trug sie zu einem edlen Dutt hochgesteckt, sodass das rückenfreie Design ihres Kleides perfekt zur Geltung kam. Dieses wurde von einem einzelnen roten Stoffstreifen eingefasst, der über Hudsons Schulterblätter verlief.

Der US-Star habe in der britischen Hauptstadt den "Charme des alten Hollywood versprüht", wie die britische "Daily Mail" urteilte. Danny Fujikawa wählte dazu einen dunklen Anzug, dessen Revers den Satinstoff des Prada-Kleides aufgriff.

Im September 2021 gab Kate Hudson die Verlobung bekannt

Das Paar zeigte sich in London sehr vertraut und innig. Bei der Ankunft hielten sie Händchen, vor den Fotografen posierten sie Arm in Arm. Die beiden sind bereits seit mehr als vier Jahren verlobt. Im September 2021 hatte Kate Hudson den Beziehungsschritt auf Instagram bekannt gegeben. "Let's go!" (dt. "Los geht's!"), schrieb sie unter ein Foto, das die beiden an der Küste in einer innigen Umarmung zeigt, und zu Braut-, Bräutigam- und Kirchen-Emoji. Die Hochzeit lässt seitdem jedoch auf sich warten.

Seit Ende 2016 ist die Schauspielerin mit dem Sänger und Gitarristen liiert. Die gemeinsame Tochter Rani Rose kam im Oktober 2018 zur Welt. Zuvor war Hudson von 2010 bis 2014 mit Muse-Sänger Matthew Bellamy (47) zusammen, mit dem sie Sohn Bingham (geb. 2011) hat. Aus ihrer Ehe mit Chris Robinson (59), die von 2000 bis 2006 hielt, stammt ihr ältester Sohn Ryder (22).