Aktion im Feuerbacher Tal: Schwieriges Gelände – Hubschrauber hilft bei Baumfällungen in Stuttgart

Im Feuerbacher Tal sollen 19 Bäume gefällt werden.

In Stuttgart kommt ein Helikopter selten zum Einsatz, wenn es um Forstarbeiten geht. Bei einer Aktion am nächsten Mittwoch im Feuerbacher Tal ist dies laut Stadt aber nötig. Das ist der Grund dafür.











Am Mittwoch, 19. Februar, wird es im Feuerbacher Tal eine ungewöhnliche Art der Baumfällung geben: 19 Bäume werden dort mit einem Hubschrauber abtransportiert. Das sei in Stuttgart eine Ausnahme, sagt Laura Orlik, eine Sprecherin der Stadt. „Nur in sehr schwierigem Gelände wird diese Option eingeplant.“