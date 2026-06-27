Badetote in Baden-Württemberg: Im Bodensee ertrunken – wie gefährlich sind die Gewässer im Land?

Am Donnerstag sind zwei Männer im Bodensee ertrunken – wieder einmal. Daten aus 20 Jahren zeigen, wo besonders oft Badende sterben. Gefährlich ist nicht nur das Gewässer selbst.

Erst am Donnerstag sind wieder zwei Männer ertrunken. Die 71- und 76-Jährigen waren bei Immenstaad vom Boot in den Bodensee gesprungen – vor den Augen ihrer Frauen. Ein Suchtrupp inklusive Taucher und Mantrailerhunde konnte die Leichen der beiden Männer erst nach stundenlanger Suche am Freitrag finden. Die Todesursache: vorerst unklar.

Nur einen Tag zuvor ist ein 20-Jähriger am Binninger Baggersee bei Konstanz ertrunken, nachdem er vermutlich von seiner Luftmatratze fiel. „Die Strecke zum Ufer war wohl zu weit", mutmaßt der DLRG-Vorstand Peter Augustyniak aus Konstanz. „Wir konnten ihn zwar aus neun Metern Tiefe bergen, ihn aber nicht mehr wiederbeleben."

Tragischerweise sind die drei Toten keine Einzelfälle: Seit 2001 sind in Baden-Württemberg 1215 Menschen ertrunken, wie eine exklusive Auswertung der DLRG-Statistik zeigt. Rund die Hälfte der Unfälle passiert in den Sommermonaten Juni, Juli und August, doch selbst im Dezember kommen Menschen im Wasser ums Leben.

Neckar, Rhein und Bodensee landesweit am gefährlichsten

Die meisten tödlichen Badeunfälle ereignen sich in Flüssen – allen voran im Neckar in Stuttgart, Esslingen am Neckar und Heilbronn sowie bei Mannheim am Neckar und am Rhein. Dass in Baden-Württemberg überdurchschnittlich viele Menschen in Flüssen ums Leben kommen, bestätigt auch Martin Holzhause, Bundes-Sprecher der DLRG.

Martin Holzhause spricht für die Bundesstelle der DLRG. Foto: DLRG

Flüsse wie Rhein und Neckar sind tückisch. „Ein ruhiger Fluss kann binnen weniger Meter zu reißendem Wildwasser werden", warnt Holzhause. Hinzu kommen der Schiffsverkehr, Wehre und Wasserfälle. „Bei Wehren werden Schwimmer mit großer Kraft ans Wehr gedrückt oder hinweggespült. Die Wasserwalze dahinter ist oft tödlich", erklärt Holzhause.

Fast so viele Menschen ertrinken in Seen – vor allem im Bodensee bei Überlingen, Friedrichshafen und Konstanz. „Am Bodensee passiert viel, weil er so groß ist und zwei Gesichter hat: romantisch wunderschön – und bei Unwetter plötzlich lebensbedrohlich", sagt Peter Augustyniak, Vorstand der Konstanzer DLRG-Ortsgruppe. Zudem sei der Bodensee ein Touristenmagnet. Allein in Konstanz gebe es vier Strandbäder und unzählige „wilde" Badestellen. „Das Strandbad Horn zieht am Wochenende viele tausend Besucher an – darunter zwangsläufig auch schlechte Schwimmer und Nichtschwimmer." Abgesehen von Schwimmern, die ihr Können überschätzen, ertrinken viele Menschen wegen medizinischer Notfälle. „Dazu zählt auch, wenn Ältere überhitzt ins Wasser springen“, ergänzt sein DLRG-Kollege Florian Daniels, Vorstand des Bezirks Bodenseekreis und zuständig für Überlingen und Friedrichshafen.

„Der Bodensee ist nicht gefährlich, was die Tiefe angeht. Was ihn besonders macht, ist eher, dass er sich stellenweise mehr, wie ein Meer als wie ein Binnensee anfühlt – etwa den Wellengang bei Wind oder die Wetterveränderungen“, so Daniels. Augustyniak fügt hinzu: „Im Schwimmbad kann man sich bei Krämpfen an der Beckenkante festhalten, im See nicht." Welche Stellen am Bodensee besonders gefährlich sind, können weder Augustyniak noch Daniels beziffern: „Unfälle passieren überall am Bodensee“, so Augustyniak. Daniels fügt hinzu, dass an den Tauchstellen in Überlingen und Meersburg immer wieder Unfälle beim Tauchen passieren.

DLRG: „Baggerseen sind meist nicht zum Baden ausgelegt“

Auch an Bagger-, Bade- oder Stauseen wie der Ehmetsklinge in Zaberfeld (Kreis Heilbronn) oder am Kirchentellinsfurter Baggersee (Kreis Tübingen) sind in den letzten 20 Jahren immer wieder Menschen ertrunken. An der Ehmetsklinge starben 2002, 2010 und 2018 Menschen. Nach dem ersten Todesfall suchte die Gemeinde Kontakt zur DLRG. Seither gibt es von Juni bis September Wachdienste an Wochenenden – mit Erfolg: „Seit 2003 ist während der Wachdienste kein tödlicher Unfall mehr passiert", sagt Ingo Krämer von der DLRG Heilbronn. Weder an weiteren Badestellen wie der Ehmetsklinge, dem Kirchentellinsfurter Baggersee, dem Kollmarsreuter Baggersee in Emmendingen noch an den Seen um Achern und Linkenheim können die DLRG-Experten besonders gefährliche Stellen ausmachen. In erster Linie ertrinken Menschen wegen medizinischer Notfälle oder fehlender Schwimmfähigkeiten.

Doch die DLRG beobachtet immer wieder Sorglosigkeit: Eltern am Handy, Selbstüberschätzung, Alkohol. „Bei so einem Verhalten sind wir machtlos und können nur Schadensbegrenzung machen." Sein DLRG-Kollege Konrad Steibli aus dem Bezirk Tübingen – im Einsatz unter anderem am Kirchentellinsfurter Baggersee – fügt hinzu: „Wir sehen immer wieder, dass die Kinder erst an zweiter Stelle nach dem Smartphone stehen.“ Das sei für jede Badestelle gefährlich, ob Schwimmbad oder See.

„Baggerseen sind meist nicht zum Baden ausgelegt“, betont der DLRG-Bundessprecher Holzhause. Das gelte allen voran deshalb, weil Badestellen nicht bewacht werden und Rettungsmittel dort oftmals nicht vorhanden sind. Die Einsatzleiterin der DLRG-Ortsgruppe Achern, Samira Kopp, warnt: „In vielen Baggerseen entstehen abrupt Abbruchkanten und starke Tiefenanstiege bis zu 20 Metern – von der Wasseroberfläche aus unsichtbar. Dadurch können Badende Tiefen und Entfernungen schwer einschätzen.“

Meisten Ertrunkenen sind zwischen 60 und 80 Jahre alt

Schaut man sich genauer an, wer bei diesen Unfällen jeweils ertrunken ist, zeigt sich: Dabei handelte es sich keineswegs nur um kleine Kinder. Die meisten Opfer waren in den letzten Jahren zwischen 60 und 80 Jahre alt, dann folgen die 20- bis 29-Jährigen – wie auch diese Grafik zeigt:

Dass so viele Ältere ertrinken, führt DLRG-Bezirksvorstand Daniels auf medizinische Notfälle am und im Wasser zurück, „wenn sie zum Beispiel beim Segeln oder SUP-Fahren überhitzt ins Wasser fallen“. Bei den Fällen zwischen 20 und 30 Jahren vermutet Daniels, dass Schwimmer ihr Können überschätzt haben.

Männer ertrinken häufiger als Frauen

In acht von zehn tödlichen Schwimmunfällen handelt es sich dabei um Männer. Frauen machen nur etwa ein Fünftel aus. „Männer in allen Altersgruppen – und das fängt bereits bei älteren Kindern und Jugendlichen an – handeln leichtsinniger und übermütiger“, erklärt der DLRG-Bundessprecher Holzhause. Sie überschätzen ihre Fähigkeiten häufiger, baden öfter unter Alkoholeinfluss und erleiden in höherem Alter häufiger gesundheitliche Probleme.

Landes- und bundesweit sinkt die Anzahl der Ertrunkenen allerdings. 2003 sind 72 Menschen in Baden-Württemberg ertrunken, bundesweit 644. Den Rückgang der Todesfälle führt die DLRG allen voran auf bessere Aufklärung zurück, wie Sprecher Holzhause betont.

„Dass die Fälle nicht wieder ansteigen, sollten alle Kinder schwimmen lernen und auch erwachsene Nichtschwimmer ermutigt werden, das noch nachzuholen“, so Holzhause. Doch dafür fehlt es an Schwimmbädern – viele sind sanierungsbedürftig, einige bereits geschlossen. Die DLRG fordert daher, dass Bund, Länder und Kommunen die Bäderlandschaft modernisieren. „Schwimmbäder sind nicht nur für Breiten- und Leistungssport wichtig, sondern auch Ausbildungsstätten für Rettungsschwimmer und Einsatztaucher“, betont Holzhause. „Vor allem aber sind sie die sichersten Orte fürs Baden und Schwimmen.“

Doch auch bei jedem einzelnen Badegast fängt Sicherheit an: Gerade während der Hitzewelle ist das Risiko hoch, bei einem Badeunfall tödlich zu verunglücken. Auch wenn die Abkühlung verlockend wirkt: Vorher abkühlen oder zumindest langsam reinwaten ist sicherer als der Köpfer.

Badetoten-Statistik

Erfassung durch die DLRG Die Informationen für die Badetoten-Datenbank gewinnt die DLRG über eine dreiteilige Recherche: ein bundesweites Medienmonitoring, die Auswertung von Einsatzberichten und zusätzliche Online-Recherchen. Die daraus gewonnenen Informationen werden fallbezogen systematisch eingepflegt und je Fall wird mindestens eine Quelle gespeichert. Unsere Redaktion hat die Fälle stichprobenhaft nachgeprüft. Außerdem wurden Rechtschreibfehler, verschiedene Namensschreibweisen von Orten vereinheitlicht und Stadt- sowie Ortsteile zugeordnet.

Daten Neben Badeunfällen enthält die Statistik auch andere Unglücksfälle in Gewässern, etwa Unfälle bei Freizeitaktivitäten wie Paddeln, Angeln oder Tretbootfahren, aber auch Unglücke infolge von Stürzen ins Wasser. Sind tödliche Badeunfälle nicht enthalten, liegt das daran, dass sie über die beschriebenen Recherchewege nicht identifiziert werden konnten. Wenn Sie daher von einem tödlichen Badeunfall wissen, den wir hier nicht aufführen, schreiben Sie mir gerne an chiara.sterk@mhs.zgs.de.