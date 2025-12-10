Baden-Württemberg: Polizist schiebt Mann Drogen unter – trotzdem Freispruch

Ein Polizist steht vor Gericht, weil er einem Verdächtigen Marihuana untergeschoben haben soll. Das Gericht spricht ihn frei – obwohl es annimmt, dass die Tat tatsächlich passiert ist.
Obwohl er einem Verdächtigen Marihuana untergeschoben hat, ist ein Polizist vor dem Amtsgericht Mannheim freigesprochen worden. Das Gericht schloss sich im Wesentlichen der Version der Staatsanwaltschaft an, wonach der 27-jährige Beamte die weitere strafrechtliche Verfolgung des Mannes erwirken wollte. Die Anklage lautete allerdings auf Verfolgung Unschuldiger – und nach Auffassung des Gerichts war der mehrfach vorbestrafte Mann nicht eindeutig unschuldig. Andere Tatbestände, wie etwa das Vortäuschen einer Straftat, seien ebenfalls nicht erfüllt.