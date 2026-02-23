Baden-Württemberg: Nach Einbruchserie in Hofläden – Verdächtige geschnappt

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Jens Büttner/dpa/Jens Büttner

In mehreren Hofläden in Baden-Württemberg wurden Kassen aufgebrochen und Waren gestohlen. Jetzt meldet die Polizei einen Erfolg.











Nach einer Serie von Einbrüchen in Hof- und Selbstbedienungsläden hat die Polizei zwei Verdächtige ausfindig gemacht. Die 25 und 26 Jahre alten Männer sollen an einem Wochenende Ende Januar in mehreren Läden die Kasse aufgebrochen und Waren gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt werden den beiden neun Taten zugerechnet. Bei einer Durchsuchung Mitte Februar im Raum Ulm stellten die Beamten entsprechende Beweise sicher. Die beiden seien vorläufig festgenommen und später wieder auf Freien Fuß gesetzt worden.