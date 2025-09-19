Baden-Württemberg: Letzte Sommer-Tage? Wirte hoffen nochmal auf viele Gäste

Noch einmal Sonne tanken: In Baden-Württemberg locken spätsommerliche Temperaturen. Insbesondere die Gastwirte hoffen nach einem schwierigen Sommer auf volle Biergärten und Terrassen.
In Baden-Württemberg heißt es dieser Tage: Sonnenbrille auf und raus ins Freie. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für den Südwesten mit spätsommerlichen Bedingungen. Angesagt sind viel Sonne und Temperaturen, die teils noch einmal Richtung 30 Grad steigen könnten. Wer den Sommer noch nicht verabschieden möchte, bekommt nun Gelegenheit dazu.