Baden-Württemberg: Land erleichtert Abschuss von Problem-Bibern

Mit ihrer Stupsnase und den langen Nagezähnen sehen sie drollig aus. Aber Biber vermehren sich stark im Land – und bereiten immer wieder Probleme.
– Problem-Biber können im Südwesten in Zukunft einfacher und unbürokratischer getötet werden. Zu diesem Zweck hat sich die grün-schwarze Landesregierung auf eine Verordnung geeinigt, die das bisherige Bibermanagement erweitert. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teilte mit: „Wo durch den Biber die Gesundheit von Menschen gefährdet ist oder wo ernste wirtschaftliche Schäden drohen, müssen wir handeln.“