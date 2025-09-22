Baden-Württemberg: Immer wieder queerfeindliche Vorfälle an Schulen

Ob homophobe Sprüche auf dem Pausenhof oder Schmierereien an der Tafel – immer wieder werden Schüler und Lehrer wegen ihrer sexuellen Identität diskriminiert.
Homofeindliche Schmierereien im Klassenzimmer. Abwertende Kommentare auf dem Pausenhof. Ein Feedbackbogen, auf den jemand nach einem Workshop kritzelt, dass eine gewisse Person „trans“ sei. Aussagen wie „Schwule und Lesben sind psychisch krank“ oder „Ich hasse Schwule“. Das sind nur ein paar Fälle, die das Kultusministerium auflistet – immer wieder werden Schülerinnen und Schüler sowie auch Lehrkräfte in Baden-Württemberg aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Orientierung diskriminiert.