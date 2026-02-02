Baden-Württemberg: Darum schickt die Polizei zwei neue E-Autos auf die Autobahn

Audi Q6 e-tron und BMW i5 Touring im Einsatz: Schafft die Polizei mit Stromern wirklich 550 Kilometer pro Schicht und welche Rolle spielt eine Ladesäule?
Mit zwei neuen batteriebetriebenen Streifenwagen und einer speziellen Schnellladesäule will die Polizei herausfinden, ob sie Einsätze auch auf Autobahnen mit Elektrofahrzeugen stemmen kann. Der Audi Q6 e-tron und der BMW i5 Touring sind nach Angaben des Innenministeriums mit sogenannten Datenloggern ausgestattet, um ihre Leistung und Reichweite unter realen Bedingungen zu messen. Die durchschnittliche Reichweite liege bei rund 550 Kilometern. Die Fraunhofer-Gesellschaft begleite den zweijährigen Pilotversuch bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim wissenschaftlich.