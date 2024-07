Baden-Württemberg: Bande von Telefonbetrügern: Hochrangiges Mitglied in U-Haft

1 Eine ältere Frau telefoniert mit einem schnurlosen Festnetztelefon. Ermittlern haben ein hochrangiges Bandenmitglied von Telefonbetrüger gefasst (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Vor allem ältere Menschen werden oft durch Schockanrufe abgezockt. Die Telefonbetrüger sind streng organisiert. Nun ist den Ermittlern ein hochrangiges Bandenmitglied in Spanien ins Netz gegangen.











Ein mutmaßlich hochrangiges Mitglied einer auf Schockanrufe spezialisierten Bande hat die Polizei in Spanien dingfest gemacht. Der 28-Jährige sei inzwischen nach Deutschland ausgeliefert worden und sitze in Untersuchungshaft, teilte das baden-württembergische Landeskriminalamt heute in Stuttgart mit. Nach ihm wurde europaweit gefahndet.