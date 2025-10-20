Baden-Württemberg: Absender und Finder der Sylt-Flaschenpost haben Kontakt

Auf Sylt findet eine Familie aus dem Schwarzwald 2018 eine Flaschenpost. Auch mit KI konnte die Post entziffert und in England ein Mann gefunden werden, der die Flasche ins Meer warf.
Verwittert lag eine auf Sylt gefundene Flaschenpost sieben Jahre lang unentziffert und als Dekoration bei ihren Findern aus dem baden-württembergischen Lahr. Mit Hilfe von Künstliche Intelligenz und Medienberichten ist jetzt klar, von wem und wo der Brief ins Meer geworfen wurde und wie alt er ist. Zunächst hatte der NDR berichtet.