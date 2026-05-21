Baden im Neckar: Critical Nass am Sonntag in Stuttgart – 2026 sogar zweimal

Es ist die publikumsstärkste Veranstaltung der Neckarinsel: die Critical Nass gegen das Badeverbot in Stuttgart. In diesem Jahr ist die Fluss-Demo ein weiteres Mal.

Es ist ihnen ernst. Gerade einmal drei Wochen nach dem Insel-Opening laden die Aktiven der Neckarinsel in Stuttgart zu ihrer publikumsstärksten Veranstaltung im Jahr ein: zur Critical Nass auf dem Neckar. Auf Stand-Up-Paddles, kurz SUPs, in Kanus und Schlauchbooten werden sie bei mutmaßlich bestem Frühsommerwetter für ihr Herzensanliegen aufs Wasser gehen. Der Schlachtruf der Neckarinsel sagt alles: Wir wollen baden.

After Work am Fluss in Stuttgart: Bis Ende September ist die Neckarinsel geöffnet. Foto: Archiv Lichtgut/Ferdinando Iannone Die Critical Nass gibt es seit 2021; in diesem Jahr wird sie sogar zweimal stattfinden. Der zweite Termin ist für den 26. Juli geplant, sollte das Wetter dann schlecht sein, ist der Ausweichtermin am 2. August. Los geht es jeweils um 13 Uhr mit Vorbereitungen auf der Neckarinsel, aufs Wasser geht es dann um 15 Uhr. Eine Teilnahme ist nur möglich mit Anmeldung unter www.neckarinsel.eu.

Im Terminkalender der Neckarinsel Stuttgart

Wer hat, kann ein eigenes Boot oder SUP mitbringen, es gibt dann aber auch Wasserfahrzeuge auszuleihen. Die Tour führt von der Neckarinsel an der Schleuse Bad Cannstatt für zwei Stunden flussabwärts bis zum Hechtkopf und zurück.

Bis zum Insel-Closing am 27. September hat die Neckarinsel (neben der Schleuse in Bad Cannstatt) immer sonntags ab 13 Uhr geöffnet. Im Terminkalender stehen aber zum Beispiel auch Insel-Yoga (17. Juni und 12. Juli), ein Neckar-Tribunal (28. Juni) oder eine Schwimm-Parade (9. August).

Um das Flussbaden in Stuttgart (wieder) zu etablieren, misst der Verein Neckarinsel seit anderthalb Jahren auch die Wasserqualität. Auf Basis dieser Daten haben die Aktiven inzwischen ein Vorhersagesystem entwickelt, eine Bade-Ampel. Die soll dieses Jahr online gehen.