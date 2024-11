Baden-Baden: Staatsschutz ermittelt nach vermuteter Brandstiftung

1 Nach dem Brand in einem leerstehenden Wohnhaus in Baden-Baden hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/aal.photo/IMAGO/Alexander Pohl

In Baden-Baden brennt ein leerstehendes Wohnhaus. Auf der Fassade sind prorussische Zeichen und Davidsterne zu sehen. Ermittler suchen nun Zeugen.











Link kopiert



Nach dem Brand eines leerstehenden Wohnhauses mit Davidsternen und „Z“-Symbolen auf der Fassade ermittelt in Baden-Baden der polizeiliche Staatsschutz. Die Polizei vermutet nach eigenen Angaben Brandstiftung, ermittelt aber weiter in alle Richtungen. Kriminaltechniker waren einen Tag nach dem Feuer an Ort und Stelle. Der Schaden an dem Gebäude wurde auf etwa 500.000 Euro beziffert.

Zeugen hatten am Mittwoch Rauch gesehen und gemeldet, die Löscharbeiten dauerten Stunden. Das „Z“ gilt als Symbol zur Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine - es steht für „za pobedu“ („Für den Sieg“). Die Ermittler baten Zeugen, sich zu melden.