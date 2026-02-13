Bad Saulgau im Kreis Sigmaringen: Heizung fällt in Kindergarten von Wand - zwei Verletzte
Ein Kind und eine Erzieherin wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa/Nicolas Armer

Während Kinder in einem Kindergarten spielen, zieht auf einmal dichter Wasserdampf durch die Einrichtung, heißes Wasser flutet den Boden. Die Feuerwehr muss schnell handeln.

In einem Kindergarten in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) ist eine Heizung aus der Wand gefallen und hat die Wasserleitungen abgerissen. Ein Kind und eine Erzieherin wurden bei dem Vorfall in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) am Donnerstag verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch die abgerissene Leitung sei eine große Menge heißes Wasser ausgelaufen. Ein Großteil des Kindergartens war demnach bereits in den Nebel des Wasserdampfes gehüllt, als die Feuerwehrleute ankamen. 

 

Die Einsatzkräfte brachten die Kindergartenkinder und die Erzieher den Angaben zufolge in Sicherheit. Die beiden Verletzten wurden von Sanitätern behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. Feuerwehrleute stellten die Heizung ab und pumpten das Wasser aus der Einrichtung. Warum der Heizkörper von der Wand fiel, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

Mitte Januar war es in Berlin zu einem tödlichen Unfall gekommen, dabei wurde ein Junge offenbar von einer Terrassentür erschlagen. Ein weiterer tödlicher Unfall ereignete sich Ende Januar in Sulz am Neckar im Kreis Reutlingen. Dabei wurde eine Siebenjährige in den Räumlichkeiten eines Fasnachtsvereins von einer umstürzenden Theke getroffen und dabei tödlich verletzt.

 