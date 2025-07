Bad Friedrichshall: Angeklagter schweigt in Prozess um tödliche Schüsse

1 Der Angeklagte schweigt. Foto: -/dpa

Anfang Januar soll ein Mann maskiert in eine Firma gestürmt sein und zwei Kollegen erschossen haben. Ein Dritter wird schwer verletzt. Erklären will sich der Mann vor Gericht nicht.











Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf zwei Kollegen in einer Firma in Bad Friedrichshall bei Heilbronn hat der mutmaßliche Schütze zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft geschwiegen. Sein Mandant mache derzeit weder Angaben zur Sache noch zur Person, sagte der Verteidiger des heute 53-Jährigen beim Prozessauftakt in Heilbronn.