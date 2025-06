Backnanger siegen im STEM-Racing: Schüler dürfen zur WM der Mini-Flitzer – doch Geld für Singapur fehlt

1 Die Miniflitzer werden mit Gaskartuschen angetrieben und per Knopfdruck gestartet. Da ist Reaktionsvermögen gefragt. Foto: privat

Ein Schülerteam aus Backnang hat die Deutsche Meisterschaft im Mini-Formel-1-Rennen gewonnen und darf zur WM nach Singapur. Das kostet. Ein Crowdfunding soll helfen.











Link kopiert



Die Schüler des Gymnasiums in der Taus in Backnang sind schon seit Jahren auf der Überholspur, wenn es um den Schülerwettbewerb STEM-Racing geht. Nach Erfolgen auf Landes- und Bundesebene in der Junior-Kategorie hat sich das Schülerteam „Blue Wolves“ mit ihrem Miniflitzer nun auch in der höchsten Wettbewerbsklasse durchgesetzt. Bei der deutschen STEM-Racing-Meisterschaft im Mai traten sie im Audi driving experience center im bayerischen Neuburg an der Donau gegen elf weitere Teams an – und sicherten sich in der Senior-Kategorie den Deutschen Meistertitel.