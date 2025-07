14 Große Sprünge machen in Altdorf auch die Kleinen. Foto: Eibner-Pressefoto/Max Vogel

Beim seltsamsten Festritual im Landkreis Böblingen hüpfen elf tapfere Altdorfer in die Würm. Was etwas Besonderes mit dem Gemeinschaftsgefühl macht.











Wenn man schon einen Bach im Dorf hat – weshalb nicht ab und zu einmal in ihn hineinspringen? Das sagt man sich in Altdorf. Der Bach ist die Würm. Die Vorstellung, in sie einzutauchen, ist nicht wirklich reizvoll. Aber in Altdorf ist der Bachsprung Ehrensache, seit 45 Jahren schon.