B14 in Backnang: Mercedes brennt komplett aus

1 Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Foto: red

Ein Mercedes ist am Freitagvormittag auf der B14 nahe Backnang in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit 25 Kräften im Einsatz.











Link kopiert



Ein Mercedes ist am Freitag gegen 10.30 Uhr auf der B14 in Richtung Backnang (Rems-Murr-Kreis) auf Höhe eines Stromwerks bei Maubach komplett in Flammen aufgegangen. Laut Polizeiangaben war der Mercedes in Richtung Backnang unterwegs gewesen, als das Auto wegen eines technischen Defekts auf Höhe eines Stromwerks plötzlich Feuer fing. Innerhalb kürzester Zeit stand der Wagen in Vollbrand und brannte komplett aus.