B14 bei Backnang: Unfall auf B14-Baustelle – Kran trifft Stromleitung, zwei Schwerverletzte

1 Bei Bauarbeiten ist ein Kran gegen eine Stromleitung in Backnang geprallt. Zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz (Symbolfoto). Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Wegen eines Unfalls sind Teile der Bundesstraße 14 bei Backnang gesperrt. Betroffen ist die Baustelle im Bereich des B14-Neubaus.











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Bei Bauarbeiten ist ein Kran gegen eine Stromleitung in Backnang (Rems-Murr-Kreis) geprallt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 12.30 Uhr auf dem derzeit gesperrten Abschnitt der B14 im Bereich des Neubaus auf Höhe Backnang-Mitte. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden dort Betonteile mit einem Kran in der Nähe einer Oberleitung verladen. Dabei kam es zu einem Strombogen.