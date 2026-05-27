B14 bei Backnang: Unfall auf B14-Baustelle – Kran trifft Stromleitung, zwei Schwerverletzte
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Bei Bauarbeiten ist ein Kran gegen eine Stromleitung in Backnang geprallt. Zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz (Symbolfoto). Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Wegen eines Unfalls sind Teile der Bundesstraße 14 bei Backnang gesperrt. Betroffen ist die Baustelle im Bereich des B14-Neubaus.

Bei Bauarbeiten ist ein Kran gegen eine Stromleitung in Backnang (Rems-Murr-Kreis) geprallt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 12.30 Uhr auf dem derzeit gesperrten Abschnitt der B14 im Bereich des Neubaus auf Höhe Backnang-Mitte. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden dort Betonteile mit einem Kran in der Nähe einer Oberleitung verladen. Dabei kam es zu einem Strombogen.

 

Zwei Arbeiter, die sich in der Nähe des Krans auf der Straße befanden, wurden schwer verletzt. Über den Notruf waren zunächst zwei Verletzte gemeldet worden. Beide wurden mit zwei Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen.

Die Bundesstraße 14 ist im Bereich der Baustelle weiterhin wegen des Einsatzes gesperrt﻿.

 