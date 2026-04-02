Autoverkehr in Stuttgart: Verkehrsminister Hermann warnt vor Abkehr von Tempo 40

Auf Hauptstraßen in Stuttgart gibt es heute weniger Unfälle und Verletzte als vor Einführung von Tempo 40. Verkehrsminister Hermann warnt vor einer Abkehr von der Restriktion.
Die verringerte Geschwindigkeit auf Stuttgarts Hauptstraßen hat die Unfall- und Verletztenzahlen deutlich gesenkt. Das ergibt eine Datenanalyse unserer Zeitung, für die wir alle Unfälle mit Personenschaden in den Jahren 2016 bis 2018 und 2022 bis 2024 ausgewertet haben. Insgesamt flossen fast 4500 Unfälle in die Auswertung ein. Auch Zahlen, die das Landesverkehrsministerium erhoben hat, legen diesen Schluss nahe.