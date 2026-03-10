Autoverkehr in Stuttgart: Brand im Engelbergtunnel sorgt für Ausweichverkehr in Stuttgart

Nach dem Lkw-Brand im Engelbergtunnel weichen viele Autofahrer auf Stuttgarter Straßen aus. Die Stadt nennt nun mehrere Strecken, auf denen es deshalb besonders häufig stockt.
Die Sperrung einer Röhre des Engelbergtunnels der A81 nach einem Brand hat auch Auswirkungen auf das ohnehin schon hochbelastete Stuttgarter Straßennetz. Weil die offiziellen Umleitungsrouten des Ansturms nicht Herr werden, suchen sich Autofahrer offensichtlich Alternativen. Das Rathaus Stuttgart hat nun mitgeteilt, wo es deswegen besonders oft stockt.