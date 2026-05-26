Automobilzulieferer: IG Metall legt Produktion in Mahle-Werk still

Ein unbefristeter Streik soll das Aus für den Mahle-Standort in Neustadt an der Donau verhindern. Der Protest der IG Metall wirkt sich auf Verhandlungen in Stuttgart aus.
Die IG Metall hat in dem vom Aus bedrohten Mahle-Werk Neustadt an der Donau ihren unbefristeten Streik begonnen. Von 14.15 Uhr an sei „die Produktion vollständig zum Erliegen gekommen“, heißt es. „Die Beschäftigten werden den Betrieb so lange stilllegen, bis sich das Unternehmen bewegt“, warnte Rico Irmischer, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Regensburg.