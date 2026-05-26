Automobilzulieferer: IG Metall legt Produktion in Mahle-Werk still

Ein unbefristeter Streik soll das Aus für den Mahle-Standort in Neustadt an der Donau verhindern. Der Protest der IG Metall wirkt sich auf Verhandlungen in Stuttgart aus.

Die IG Metall hat in dem vom Aus bedrohten Mahle-Werk Neustadt an der Donau ihren unbefristeten Streik begonnen. Von 14.15 Uhr an sei „die Produktion vollständig zum Erliegen gekommen“, heißt es. „Die Beschäftigten werden den Betrieb so lange stilllegen, bis sich das Unternehmen bewegt“, warnte Rico Irmischer, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Regensburg.

Werk soll quasi in die Slowakei verlagert werden An einer Kundgebungen nahmen Delegationen zahlreicher Standorte teil, um ihre Solidarität mit den Bayern zu zeigen. Das Unternehmen will das Werk mit fast 400 Beschäftigten bis Mitte 2027 schließen. Mahle produziert dort Autoklimaanlagen für BMW, Porsche, Volvo und Jaguar-Landrover. Der IG Metall kritisiert, dass die Tätigkeiten in die Slowakei verlagert werden sollen, obwohl das Werk in Neustadt profitabel sei. Die Gewerkschaft habe wiederum detaillierte Konzepte vorgelegt, um den Standort langfristig wettbewerbsfähig aufzustellen – selbst im Vergleich zum Werk im slowakischen Senica. Doch gehe das Management auf diese Ideen bisher nicht ein.

Die Wogen des Streiks reichen bis zum Stammsitz. Dort wird über einen Stellenabbau für die Verwaltung und Entwicklung verhandelt – denn global sollen 1000 Stellen und konkret in Stuttgart 520 Vollarbeitsplätze wegfallen. Der Betriebsrat strebt einen Ergänzungstarifvertrag an; Ziel sei es, mit einem Freiwilligenprogramm möglichst die Hälfte der 520 Stellen in den Zentralbereichen erhalten zu können, wie der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Boris Schwürz sagt.

Termine abgesagt – Verhandlungen gebremst

Dafür fordere der Arbeitgeber deutliche Mitarbeiterbeiträge. Die Arbeitnehmerseite „will nicht einfach nur Geld herschenken, um Mitarbeiter zu halten, sondern wir wollen auch Zukunft gestalten“, dringt Schwürz auf Pläne, wie Arbeit künftig gesichert werden kann. Lösungen sind noch nicht in Sicht, und bis Ende Mai – wie es sich Vorstandschef Arnd Franz gedacht hatte – wird es nichts mehr. Durch die Standortschließung in Bayern „sind die Verhandlungen natürlich ins Stocken gekommen“, sagt Schwürz. Diverse Termine seien zuletzt abgesagt worden.

Einer Sprecherin zufolge sieht das Unternehmen den Streik in Bayern als nicht hilfreich an. Es sei wichtig, „den Verhandlungen von allen Seiten den erforderlichen Raum und Ruhe zu geben“. Man habe dazu ein faires Angebot mit industrieüblichen Konditionen unterbreitet, betont sie. Darüber hinaus wolle man sich aktuell nicht äußern.