Autoindustrie in der Krise: VW verschärft Sparkurs – Steht Audi in Neckarsulm vor dem Aus?

Konzernchef Blume will weltweit 100.000 Stellen einsparen und Werke schließen. Laut einem Medienbericht steht auch Neckarsulm auf der Streichliste.
Der Volkswagen-Chef Oliver Blume plant offenbar einen noch massiveren Stellenabbau als bisher bekannt. Laut einem Bericht des „Manager-Magazins“ sollen in dem Konzern in den kommenden vier Jahren weltweit bis zu 100.000 Arbeitsplätze wegfallen. Dies wäre eine Verdopplung des bisherigen Abbauziels. Damit steht auch das traditionsreiche Audi-Werk in Neckarsulm immer mehr auf der Kippe. Laut dem Bericht werde es zusammen mit drei weiteren deutschen Werken auf der internen Streichliste aufgeführt. Neben Neckarsulm sind auch die VW-Werke in Hannover, Zwickau und Emden betroffen.